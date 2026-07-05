Французы избежали немецкой судьбы

Редчайший на этом чемпионате мира случай: обязательная пауза в середине тайма, формально предназначенная для того, чтобы футболисты могли попить воды, выглядела не то что не лишней, а крайне необходимой. Французам — так точно. Забавно было смотреть, как они щедро обливаются из своих бутылочек, пока рядом что-то живо и энергично, почти покрикивая, втолковывает им Дидье Дешам. Слышали они вообще своего тренера в эти минуты? Или все, о чем думали, — это как бы поскорее хоть чуть-чуть охладиться? Жара в районе «плюс 40», накрывшая Филадельфию, создавшая внутри стадиона, на котором приходится играть, натуральную сауну — то еще мучение.