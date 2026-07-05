Россиян ждут новые правила для доноров с 2027 года: детали

С 1 января 2027 года Минздрав РФ вводит новые правила для доноров. Изменения предусматривают увеличение срока хранения анкеты донора, а также появление возможности проводить экспресс-тестирование перед первой донацией. Об этом свидетельствует текст приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.