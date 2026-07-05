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Россиян ждут новые правила для доноров с 2027 года: детали

Минздрав анонсировал новые правила для доноров с 1 января 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2027 года Минздрав РФ вводит новые правила для доноров. Изменения предусматривают увеличение срока хранения анкеты донора, а также появление возможности проводить экспресс-тестирование перед первой донацией. Об этом свидетельствует текст приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Так, перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование биоматериалов на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций — то есть инфекций, передающихся при переливании крови.

Кроме того, анкета донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных теперь могут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью.

Сроки хранения донорских документов увеличатся: бумажные анкеты будут хранить 30 лет, электронные — 50 лет с момента первой сдачи крови.

Тем временем с 1 сентября в российских школах начнут внедрение программы «Духовно-нравственная культура России».