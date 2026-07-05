Россиян ждут новые правила для доноров с 2027 года: детали

С 1 января 2027 года Минздрав РФ вводит новые правила для доноров. Изменения предусматривают увеличение срока хранения анкеты донора, а также появление возможности проводить экспресс-тестирование перед первой донацией. Об этом свидетельствует текст приказа ведомства, с которым ознакомился ТАСС.
Так, перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование биоматериалов на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций — то есть инфекций, передающихся при переливании крови.
Кроме того, анкета донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных теперь могут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью.
Сроки хранения донорских документов увеличатся: бумажные анкеты будут хранить 30 лет, электронные — 50 лет с момента первой сдачи крови.
Тем временем с 1 сентября в российских школах начнут внедрение программы «Духовно-нравственная культура России».