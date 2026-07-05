Профессор рассказала о доплатах к пенсии в 2026 году

Она уточнила, что пенсионерам также положены доплаты за возраст и состояние здоровья. Так, после достижения 80 лет или установления инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Поскольку фиксированная часть страховой пенсии с этого года составляет 9 584,69 рублей, то после увеличения ее размер становится 19 169,38 рублей. Перерасчет также производится автоматически.