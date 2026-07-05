Профессор рассказала о доплатах к пенсии в 2026 году

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пенсионеры в 2026 году могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, надбавки за возраст, инвалидность и иждивенцев, выплаты за северный и сельский стаж, а также в ряде других случаев, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Если общий доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначается федеральная или региональная доплата. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Такая доплата оформляется автоматически», — сказала Финогенова.
Она уточнила, что пенсионерам также положены доплаты за возраст и состояние здоровья. Так, после достижения 80 лет или установления инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Поскольку фиксированная часть страховой пенсии с этого года составляет 9 584,69 рублей, то после увеличения ее размер становится 19 169,38 рублей. Перерасчет также производится автоматически.
По словам профессора, если у пенсионера на содержании есть нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более чем за троих. Для получения надбавки необходимо обратиться в Социальный фонд РФ с заявлением и подтверждающими документами.
Кроме того, пояснила эксперт, за 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная часть пенсии увеличивается на 50%, а за 20 лет работы в приравненных местностях — на 30%. Выплата назначается автоматически и сохраняется при переезде.
«Еще одну меру поддержки — ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) — получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и другие льготники. Размер выплаты зависит от категории получателя. С февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 825,25 рубля», — отметила эксперт.
Более того, участники Великой Отечественной войны ежегодно получают федеральную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. В юбилейные даты размер поддержки увеличивается, заключила Финогенова.