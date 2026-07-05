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NYP: американец дважды за 15 лет выиграл в одной и той же лотерее

Вырученные средства победитель планирует потратить на новый дом и отложить на пенсию себе и своей жене.

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американец из Чикаго (штат Иллинойс) выиграл $1,3 млн в местной лотерее. Это уже второй его выигрыш за 15 лет. Об этом он рассказал газете New York Post.

«Забавно: 15 лет назад я уже получал приз в размере $45 тыс., играя в эту же лотерею, когда она называлась Little Lotto», — рассказал победитель, пожелавший остаться анонимным.

Он подчеркнул, что не планировал играть в лотерею и заехал на заправку лишь купить себе напиток, однако позднее он все же решил приобрести билет, который и стал выигрышным. Вырученные средства победитель планирует потратить на новый дом и отложить на пенсию себе и своей жене.