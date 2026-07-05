NYP: американец дважды за 15 лет выиграл в одной и той же лотерее

Он подчеркнул, что не планировал играть в лотерею и заехал на заправку лишь купить себе напиток, однако позднее он все же решил приобрести билет, который и стал выигрышным. Вырученные средства победитель планирует потратить на новый дом и отложить на пенсию себе и своей жене.