NYP: американец дважды за 15 лет выиграл в одной и той же лотерее

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американец из Чикаго (штат Иллинойс) выиграл $1,3 млн в местной лотерее. Это уже второй его выигрыш за 15 лет. Об этом он рассказал газете New York Post.
«Забавно: 15 лет назад я уже получал приз в размере $45 тыс., играя в эту же лотерею, когда она называлась Little Lotto», — рассказал победитель, пожелавший остаться анонимным.
Он подчеркнул, что не планировал играть в лотерею и заехал на заправку лишь купить себе напиток, однако позднее он все же решил приобрести билет, который и стал выигрышным. Вырученные средства победитель планирует потратить на новый дом и отложить на пенсию себе и своей жене.