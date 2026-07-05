Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске зафиксировали 17 возгораний за сутки

В Хабаровском крае зарегистрировано 17 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Четыре из них произошли в жилом секторе. В частности, в Хабаровске на улице Ташкентской сгорел отдельно стоящий жилой деревянный вагончик. Площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание ликвидировали за 58 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории восьми муниципальных образований региона сохраняется особый противопожарный режим. Речь идёт о Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. В лесах по прежнему фиксируется II-III класс пожарной опасности.

Спасательные службы трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Также один раз подразделения МЧС привлекались к аварийно спасательным работам. В настоящее время на маршрутах находятся 10 туристских групп — всего 143 человека, из них 38 детей.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше