В Хабаровске зафиксировали 17 возгораний за сутки

По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Четыре из них произошли в жилом секторе. В частности, в Хабаровске на улице Ташкентской сгорел отдельно стоящий жилой деревянный вагончик. Площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание ликвидировали за 58 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.