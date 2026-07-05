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Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах: что изменится

Кравцов: программы для 10−11 классов изменят в соответствии с новыми стандартами.

Источник: Комсомольская правда

Новый стандарт обучения в 10−11 классах российских школ будет утверждён Министерством просвещения в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом информировал глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идёт в том числе об изменении программ по ряду предметов.

«Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов», — сказал Кравцов РИА Новости.

Обновлённый стандарт позволит школьникам учиться действительно необходимому для жизни и будущей работы, подчеркнул министр.

Подробнее о том, что изменится в жизни старшеклассников и их родителей, а также в оснащении российских школ, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что детские сады в России будут работать в соответствии с новыми требованиями.

Также сообщалось, что в РФ хотят ввести экспертизу игрушек для детских садов.