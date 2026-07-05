Минпросвещения в июле утвердит новый стандарт обучения в 10−11 классах: что изменится

Новый стандарт обучения в 10−11 классах российских школ будет утверждён Министерством просвещения в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом информировал глава ведомства Сергей Кравцов. Речь идёт в том числе об изменении программ по ряду предметов.