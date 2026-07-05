Вакцины нет: Назван единственный способ справиться с внезапно открывшейся аллергией на питомца

Дело в том, что вакцин от аллергии на домашних животных — на кошек, на собак — пока не существует. Их постоянно разрабатывают, регулярно анонсируют, что вот-вот они появятся, но до реального применения дело так и не доходит. Поэтому на сегодняшний день единственный радикальный способ — это элиминация аллергена, то есть либо разъехаться с животным, либо отдать его в другие руки, в другую семью или в питомник.