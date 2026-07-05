Мбаппе догнал Месси по результативности в плей-офф чемпионатов мира

Килиану Мбаппе 27 лет. С 2024 года он защищает цвета мадридского «Реала», с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром турнира в 2022-м.