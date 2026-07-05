Мбаппе догнал Месси по результативности в плей-офф чемпионатов мира

Теперь на счету форварда 12 результативных баллов в 10 встречах плей-офф мундиалей: 11 голов и 1 голевой пас. У Месси аналогичный показатель достигнут в 13 играх — 6 точных ударов и 6 передач.
Килиану Мбаппе 27 лет. С 2024 года он защищает цвета мадридского «Реала», с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром турнира в 2022-м.
Ранее Международная федерация футбола (FIFA) пересмотрела эпизод 1/16 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде, завершившегося со счётом 3:2, и изменила статистику результативных действий Лионеля Месси.
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