В Роскачестве рассказали, как отличить настоящий мед от подделки

Вкус натурального меда зависит от его сорта. Как правило, он сладкий, приятный, однако возможна небольшая горечь у некоторых разновидностей. Например, гречишный мед может вызывать першение в горле. В то же время подделка или мед плохого качества могут иметь посторонний привкус, в том числе карамельный или кисловатый, предупреждают в Роскачестве.