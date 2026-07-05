В Германии против съезда партии АдГ бастуют десятки тысячи человек: что известно

В немецком городе Эрфурт против проведения федерального съезда партии АдГ выступили около 31 тыс. человек. Протесты проходили в форме демонстраций, митингов и сидячих забастовок. Об этом сообщает DPA со ссылкой на правоохранителей.
Во второй половине дня у выставочного центра Эрфурта, где проходит двухдневный съезд, собрались около 15 тыс. человек. Там произошли небольшие столкновения протестующих с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ против наиболее агрессивных участников акции.
Также в правоохранительных органах подтвердили случаи нападений на журналистов и пообещали провести их расследование. Один представитель прессы был госпитализирован.
Протесты поддержали социал-демократы, Левые, «Зеленые», профсоюзы и общественники — на митингах против АдГ звучали заявления политиков.
Ранее газета Bild информировала, что в Эрфурте могут атаковать депутатов АдГ с крыш домов.
По данным германиста Александра Котова, немецкие власти готовят повод для запрета партии «АдГ».