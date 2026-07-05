В Германии против съезда партии АдГ бастуют десятки тысячи человек: что известно

Во второй половине дня у выставочного центра Эрфурта, где проходит двухдневный съезд, собрались около 15 тыс. человек. Там произошли небольшие столкновения протестующих с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ против наиболее агрессивных участников акции.