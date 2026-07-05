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В Германии против съезда партии АдГ бастуют десятки тысячи человек: что известно

Более 31 тысячи человек вышли на протесты против съезда АдГ в Эрфурте.

Источник: Комсомольская правда

В немецком городе Эрфурт против проведения федерального съезда партии АдГ выступили около 31 тыс. человек. Протесты проходили в форме демонстраций, митингов и сидячих забастовок. Об этом сообщает DPA со ссылкой на правоохранителей.

Во второй половине дня у выставочного центра Эрфурта, где проходит двухдневный съезд, собрались около 15 тыс. человек. Там произошли небольшие столкновения протестующих с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ против наиболее агрессивных участников акции.

Также в правоохранительных органах подтвердили случаи нападений на журналистов и пообещали провести их расследование. Один представитель прессы был госпитализирован.

Протесты поддержали социал-демократы, Левые, «Зеленые», профсоюзы и общественники — на митингах против АдГ звучали заявления политиков.

Ранее газета Bild информировала, что в Эрфурте могут атаковать депутатов АдГ с крыш домов.

По данным германиста Александра Котова, немецкие власти готовят повод для запрета партии «АдГ».