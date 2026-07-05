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В РФ внедрят сервис дистанционного рассмотрения апелляций на результаты ЕГЭ

Минцифры и Рособрнадзор осуществляют перевод информационной системы государственной итоговой аттестации на единую цифровую платформу «ГосТех».

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти РФ разрабатывают сервис подачи и рассмотрения апелляций на результаты ЕГЭ на «Госуслугах», следует из ответа начальника управления Рособрнадзора Нино Бугуловой на запрос депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Документ есть в распоряжении ТАСС.

В документе отмечается, что подача и рассмотрение таких апелляций сейчас организуются онлайн по решению региональных экзаменационных комиссий «при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных». При этом Минцифры и Рособрнадзор осуществляют перевод информационной системы государственной итоговой аттестации на единую цифровую платформу «ГосТех».

«В рамках указанных мероприятий запланирована разработка и реализация сервиса подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, рассмотрения и ознакомления с результатами рассмотрения апелляций на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — указано в ответе Бугуловой.

Ранее парламентарии направили в Минпросвещения письмо с предложением закрепить на федеральном уровне права всем участникам ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами.

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