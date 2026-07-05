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Учёные обнаружили находку IV века: что раскопали в египетской пустыне

The Guardian: в пустыне Дахла нашли древний византийский город.

Источник: Комсомольская правда

Археологи обнаружили руины древнего византийского города IV в пустыне на западе Египта. Об этом сообщает The Guardian.

Город IV века был обнаружен в оазисе Дахла. Среди находок — улицы, площади, фрагменты сторожевых башен, укрепленное здание с массивными стенами, а также дома со сводчатыми потолками, пекарни, кухни и жернова. Археологи также извлекли бронзовые монеты с изображениями византийских императоров, латинскими надписями и христианской символикой.

В министерстве туризма и древностей Египта отметили, что находка «проливает свет» на быт, архитектуру и хозяйство региона в византийский период.

Кроме того, археологи нашли около 200 керамических дощечек. Они служили материалом для письма. На них сохранились записи о торговых операциях и другие бытовые детали.

Также в районе Марина-эль-Аламейн были обнаружены 18 древних гробниц, гранитный саркофаг длиной 2,5 м, фрагмент статуи сфинкса, а также золотые пластинки, помещенные в рот некоторым погребенным — этот ритуал известен как обряд «золотого языка».

Тем временем в Словакии нашли захоронение возрастом около 7 тыс. лет из 77 скелетов без черепов.

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