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IHA: На берегу Черного моря в Турции нашли боевой беспилотник

На берегу Черного моря в турецком городе Фильос обнаружен беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило агентство IHA.

На берегу Черного моря в турецком городе Фильос обнаружен беспилотный летательный аппарат. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщило агентство IHA.

Предположительно, боевой дрон вынесло на берег. На место вызвали саперов для обезвреживания в случае наличия взрывчатки. Происхождение аппарата пока неизвестно. Власти Турции проведут расследование, чтобы установить, какой стране принадлежит беспилотник и как он оказался на побережье, говорится в сообщении.

1 июля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), начиненный пятью килограммами взрывчатки, упал в турецкой провинции Трабзон.

22 июня в Эстонии нашли беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, также начиненный пятью килограммами взрывчатки.

А в ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Она затронула Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды.

30 мая власти Эстонии установили на восточной границе первые устройства защиты от беспилотников. Стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов появились на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии.

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