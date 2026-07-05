Правила посещения хабаровского зоосада в разгар сезона

Приамурский зоосад призывает посетителей соблюдать базовые правила безопасности и бережного отношения к обитателям. В разгар сезона нагрузка на животных возрастает, поэтому любые раздражающие факторы — крики, бег, удары по стёклам и решёткам — могут стать причиной сильного стресса. Специалисты подчёркивают, что в период размножения и выкармливания детёнышей животные особенно уязвимы, сообщает официальный канал «Зоосад Приамурский» «.Подробнее — в материале “Комсомольской правды” — Хабаровск.