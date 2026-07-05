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В ФНПР выходной в День семьи и верности назвали малореалистичным

Важно учитывать тот факт, что это не приведет к росту зарплаты, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Согласование введения выходного в День семьи, любви и верности представляется малореалистичным в существующих экономических условиях. Об этом сообщил ТАСС председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

«Конечно, было бы приятно, чтобы в такой праздник, как День семьи, любви и верности, родители проводили больше времени с детьми. Вместе с тем в существующих экономических условиях и действующей системе регулирования труда согласование введения нового выходного дня представляется малореалистичным», — сказал Черногаев.

Он также отметил, что необходимо учитывать тот факт, что сам по себе дополнительный выходной день не приводит к росту зарплаты.

Черногаев добавил, что в целом инициативы сделать тот или иной праздник выходным днем зачастую подаются как требующие немедленного принятия решений, здесь и сейчас. Однако процесс изменения производственного календаря и согласования дополнительных нерабочих дней является значительно более сложным и требует учета позиции всех социальных партнеров — государства, работодателей и работников, подчеркнул председатель ФНПР.