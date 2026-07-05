В ФНПР выходной в День семьи и верности назвали малореалистичным

«Конечно, было бы приятно, чтобы в такой праздник, как День семьи, любви и верности, родители проводили больше времени с детьми. Вместе с тем в существующих экономических условиях и действующей системе регулирования труда согласование введения нового выходного дня представляется малореалистичным», — сказал Черногаев.