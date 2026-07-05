Возраст — не помеха: Life.ru узнал, как покорить мир на пенсии без опасности для здоровья

Питание должно быть максимально привычным и сбалансированным, а знакомство с экзотическими блюдами — умеренным. Многие забывают, что адаптация необходима не только после прибытия на отдых, но и после возвращения домой. В первые несколько дней после поездки могут наблюдаться повышенная утомляемость, сонливость, нарушения сна, колебания артериального давления и снижение работоспособности. Обычно эти явления проходят самостоятельно. Однако если после путешествия появляются одышка, боли в груди, выраженные отёки ног, высокая температура, длительные расстройства пищеварения или другие необычные симптомы, необходимо обратиться к врачу.