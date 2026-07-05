Трамп: Европа рискует стать страной третьего мира, принимая преступников

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские государства, принимая преступников из стран третьего мира, рискуют сами приблизиться к их уровню. Об этом он написал в субботу, 4 июля, в соцсети Truth Social.
— Европа понимает, что, когда вы принимаете преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира, — сказал Трамп.
По его словам, этот процесс происходит «в мгновение ока».
Ранее президент Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне. Он вновь призвал однопартийцев в сенате добиться принятия законопроекта о голосовании только по предъявлении документа, подтверждающего гражданство.
25 июня стало известно, что США прекращают принимать иностранных граждан, которые обращаются за получением политического убежища. Замглавы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер заявил, что все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе США являются «всегда фальшивыми».