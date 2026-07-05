Трамп: Европа рискует стать страной третьего мира, принимая преступников

Ранее президент Трамп назвал Соединенные Штаты «страной третьего мира с выборами», обвинив политических оппонентов в подтасовках во время голосований. Об этом он заявил на конференции консервативных политических кругов в Вашингтоне. Он вновь призвал однопартийцев в сенате добиться принятия законопроекта о голосовании только по предъявлении документа, подтверждающего гражданство.