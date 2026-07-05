Завершено строительство парковки у туркомплекса в городском округе Серпухов

Отмечается, что работы выполнялись в рамках второго этапа реконструкции дороги «Калиново — Дракино». В ведомстве напомнили, что в конце сентября 2025 года в рамках первого этапа реконструкции строители завершили расширение основного хода дороги до четырех полос движения и завершили реконструкцию примыкающего участка дороги «Серпухов — Протвино» длиной 600 м. Еще в рамках работ были обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов и переходно-скоростные полосы. На перекрeстке Дракино — Протвино появились специальные карманы для безопасного левого поворота, а между дер. Калиново и Дракино установлен новый пешеходный светофор.