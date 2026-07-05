Нейрохирурги Приморской краевой больницы спасли 8 женщин

Специалисты Приморской краевой клинической больницы № 1 провели восемь экстренных нейрохирургических вмешательств пациенткам с разрывом аневризмы головного мозга. Как сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения, все операции были выполнены в период с 21 по 30 июня.
Все восемь пациенток поступили в стационар в тяжелом состоянии. По словам врачей, женщины в возрасте от 37 до 73 лет жаловались на резкую головную боль и нарушение сознания.
Как пояснил нейрохирург Регионального сосудистого центра Сергей Волков, аневризмы сосудов головного мозга представляют особую опасность из-за риска внезапного разрыва. В таких случаях развивается острое кровоизлияние — разновидность геморрагического инсульта, которая требует незамедлительной медицинской помощи.
Операции проводились малотравматичным эндоваскулярным методом. Через небольшой прокол в бедренной артерии под рентген-контролем хирурги подводили инструменты к пораженному сосуду и выключали аневризму из кровотока, заполняя ее микроспиралями. В министерстве отметили, что все восемь вмешательств завершились успешно.
На сегодняшний день состояние прооперированных пациенток оценивается как стабильное, женщины продолжают находиться под наблюдением врачей.
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