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Нейрохирурги Приморской краевой больницы спасли 8 женщин

Специалисты Приморской краевой клинической больницы № 1 провели восемь экстренных нейрохирургических вмешательств пациенткам с разрывом аневризмы головного мозга.

Специалисты Приморской краевой клинической больницы № 1 провели восемь экстренных нейрохирургических вмешательств пациенткам с разрывом аневризмы головного мозга. Как сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения, все операции были выполнены в период с 21 по 30 июня.

Все восемь пациенток поступили в стационар в тяжелом состоянии. По словам врачей, женщины в возрасте от 37 до 73 лет жаловались на резкую головную боль и нарушение сознания.

Как пояснил нейрохирург Регионального сосудистого центра Сергей Волков, аневризмы сосудов головного мозга представляют особую опасность из-за риска внезапного разрыва. В таких случаях развивается острое кровоизлияние — разновидность геморрагического инсульта, которая требует незамедлительной медицинской помощи.

Операции проводились малотравматичным эндоваскулярным методом. Через небольшой прокол в бедренной артерии под рентген-контролем хирурги подводили инструменты к пораженному сосуду и выключали аневризму из кровотока, заполняя ее микроспиралями. В министерстве отметили, что все восемь вмешательств завершились успешно.

На сегодняшний день состояние прооперированных пациенток оценивается как стабильное, женщины продолжают находиться под наблюдением врачей.

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