Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил флотских работников

Опыт и наставничество остаются значимыми элементами отрасли. Роман Павленко, отработавший в Амурском пароходстве 53 года, сегодня отвечает за безопасность судоходства и помогает молодым специалистам осваивать профессию. Владимир Ткачев из порта «Остерра», начав с механизатора, возглавил смену и в 2023 году обеспечил рекордный объём погрузки — 76 тысяч тонн угля за смену; за достигнутые результаты он удостоен Благодарности Президента Российской Федерации. Владимир Вальченко, ранее 19 лет управлявший буксиром «РТ 694» и участвовавший в Северном завозе, сейчас обеспечивает работу плавучего дока «ПД 37», где ежегодно обслуживается около 20 судов.