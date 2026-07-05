DT: На матче Англия — Мексика на ЧМ примут беспрецедентные меры безопасности

Для управления потоками людей власти ввели строгие ограничения на главной магистрали города — проспекте Пасео-де-ла-Реформа. Как только у монумента «Ангел Независимости», традиционного места празднований, соберутся 25 тысяч человек, доступ на прилегающую территорию будет закрыт, а болельщиков перенаправят на другие площадки. В обеспечении порядка задействуют 40 тысяч служащих, из которых 17 тысяч — полицейские, причём непосредственно на проспекте разместят 14 тысяч правоохранителей.