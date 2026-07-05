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Россиянам напомнили, какие доплаты к выплатам получат пенсионеры в 2026 году

Профессор Финогенова: в 2026 году пенсионеры получат надбавки за возраст.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые группы российских пенсионеров могут рассчитывать на доплаты в 2026 году. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Речь идёт, в частности, о федеральной или региональной доплате до прожиточного минимума.

«В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Такая доплата оформляется автоматически», — сказала Финогенова.

Также в 2026 году пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получат доплату за возраст. Кроме того, надбавки положены за инвалидность, за содержание иждивенцев, за северный и сельский стаж. Выплаты в связи с содержанием иждивенцев назначаются после обращения в Соцфонд, напомнила она.

Ранее в Госдуме назвали две категории граждан, пенсия которых станет больше в августе.

Также в России хотят упростить процесс оформления пенсий. В чем суть законопроекта, читайте здесь на KP.RU.

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