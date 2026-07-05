Россиянам напомнили, какие доплаты к выплатам получат пенсионеры в 2026 году

Некоторые группы российских пенсионеров могут рассчитывать на доплаты в 2026 году. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Речь идёт, в частности, о федеральной или региональной доплате до прожиточного минимума.
«В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей. Такая доплата оформляется автоматически», — сказала Финогенова.
Также в 2026 году пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получат доплату за возраст. Кроме того, надбавки положены за инвалидность, за содержание иждивенцев, за северный и сельский стаж. Выплаты в связи с содержанием иждивенцев назначаются после обращения в Соцфонд, напомнила она.
Ранее в Госдуме назвали две категории граждан, пенсия которых станет больше в августе.
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