Россиянам напомнили, какие доплаты к выплатам получат пенсионеры в 2026 году

Также в 2026 году пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получат доплату за возраст. Кроме того, надбавки положены за инвалидность, за содержание иждивенцев, за северный и сельский стаж. Выплаты в связи с содержанием иждивенцев назначаются после обращения в Соцфонд, напомнила она.