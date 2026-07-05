Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с Днём работников морского и речного флота

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Водный транспорт имеет огромное значение для нашего края. Вы обеспечиваете перевозку пассажиров, снабжаете города и предприятия важными грузами, знакомите гостей региона с удивительной красотой сибирской земли. Ваш труд помогает развивать экономику территорий и воплощать в жизнь знаковые проекты. Достижения наших речников говорят о большом профессионализме. Каждый рейс — это точный расчёт, слаженная командная работа и верность традициям. Вы успешно справляетесь с вызовами сибирской навигации. Опыт и компетентность позволяют поддерживать высокий уровень безопасности судоходства, внедрять современные технологии, обновлять и модернизировать флот. Дорогие друзья! Спасибо вам за мастерство и преданность делу. Желаем крепкого здоровья, энергии, уверенного движения вперёд! Губернатор Красноярского края М. М. Котюков Председатель Законодательного Собрания края А. И. Додатко.