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В Госдуме назвали примерный размер маткапитала в 2027 году

Депутат Говырин: маткапитал в 2027 году может составить 767 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Размер материнского капитала в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 миллиона 13 тысяч рублей на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — сказал Говырин.

Он отметил, что, если семья уже получила право на капитал за первого ребенка, доплата при рождении второго составит около 247 тысяч рублей.

«Максимальная сумма за второго ребенка, когда право на материнский капитал раньше у семьи не возникало, приблизится к 1 миллиону 13 тысячам рублей», — добавил парламентарий.

По его словам, точная сумма появится после решения правительства, когда будут подведены итоги инфляции за 2026 год.

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