В Госдуме назвали примерный размер маткапитала в 2027 году

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Размер материнского капитала в 2027 году может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 миллиона 13 тысяч рублей на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).