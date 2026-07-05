В России хотят внедрить подачу апелляций на результаты ЕГЭ через «Госуслуги»: что известно

В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на базе «Госуслуг». Об этом говорится в ответе начальника управления Рособрнадзора Нино Бугуловой. Документ имеется у ТАСС.
Уточняется, что сегодня подача и обработка апелляций проводятся онлайн по решению региональных комиссий при соблюдении законодательства о персональных данных.
Параллельно Минцифры и Рособрнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу «ГосТех».
Напомним, что по решению Минпросвещения в России скорректируют содержание ЕГЭ по обществознанию через два года.
Кроме этого, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, школьные программы для 10−11 классов изменят в соответствии с новыми стандартами с 1 сентября 2027 года.