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В России хотят внедрить подачу апелляций на результаты ЕГЭ через «Госуслуги»: что известно

В России создадут сервис по обжалованию результатов ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ на базе «Госуслуг». Об этом говорится в ответе начальника управления Рособрнадзора Нино Бугуловой. Документ имеется у ТАСС.

Уточняется, что сегодня подача и обработка апелляций проводятся онлайн по решению региональных комиссий при соблюдении законодательства о персональных данных.

Параллельно Минцифры и Рособрнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу «ГосТех».

Напомним, что по решению Минпросвещения в России скорректируют содержание ЕГЭ по обществознанию через два года.

Кроме этого, по словам министра просвещения Сергея Кравцова, школьные программы для 10−11 классов изменят в соответствии с новыми стандартами с 1 сентября 2027 года.