Лучшего рыбака выбрали в Советской Гавани

В Советской Гавани прошёл традиционный национальный фольклорно-обрядовый праздник «Первая горбуша». Участники соревновались за звание лучшего рыбака, устраивали заплывы на яликах и варили самую вкусную уху, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Праздник Первой горбуши проводится на побережье Татарского пролива с 2006 года и направлен на развитие событийного туризма, что соответствует целям президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В этом году на берегу залива собрались гости со всего Хабаровского края. Андрей и Евгения Бельды из Нанайского района организовали мастер-класс по стрельбе из лука. Из Комсомольска-на-Амуре приехал семейный ансамбль Кэси нечиэни — Раиса Ходжер и Александр Самар. Коллектив Центра внешкольной работы поселка Ванино представил коллекцию платьев ручной росписи «Чудо Ванинского района».
Коллектив Аньяха Хитэ из Советской Гавани выступил с дефиле орочских костюмов. Творческое объединение Кепи мони и ансамбль этнического танца и костюма Аньяха Хаджи познакомили гостей с танцами коренных народов.
Участники конкурсной программы устраивали заплывы на яликах, разделывали рыбу и готовили уху, разводили костры на скорость.
В соревнованиях на яликах самым быстрым стал Александр Сапунов, а в командной регате — Родион Мандриченко, Александр Сапунов, Владимир Кузнецов, Пётр Смирнов. В конкурсе на чистку рыбы не было равных Наталье Ларкиной. В соревновании «Уха без правил» — Елене Яковлевой. Быстрее всех развел костер Роман Шанаурин. В сборке-разборке автомата отличился Юрий Сухочев, в стрельбе из винтовки — Ольга Фрик, в конкурсе «Глаз горбуши» (стрельба на воде по мишени) — Алексей Попов. Лучшим рыбаком среди представителей КМНС стал Андрей Куликов.