Лучшего рыбака выбрали в Советской Гавани

В соревнованиях на яликах самым быстрым стал Александр Сапунов, а в командной регате — Родион Мандриченко, Александр Сапунов, Владимир Кузнецов, Пётр Смирнов. В конкурсе на чистку рыбы не было равных Наталье Ларкиной. В соревновании «Уха без правил» — Елене Яковлевой. Быстрее всех развел костер Роман Шанаурин. В сборке-разборке автомата отличился Юрий Сухочев, в стрельбе из винтовки — Ольга Фрик, в конкурсе «Глаз горбуши» (стрельба на воде по мишени) — Алексей Попов. Лучшим рыбаком среди представителей КМНС стал Андрей Куликов.