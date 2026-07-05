Сборная Франции стала четвёртой командой со 150 голами на ЧМ

Напомним, Франция вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Парагвай со счётом 1:0 в матче ⅛ финала. Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после нарушения в штрафной площади на Дезире Дуэ с вмешательством системы VAR. Удар был направлен в нижний угол, вратарь среагировал в противоположную сторону. Следующий матч сборной Франции пройдёт против Марокко. Игра запланирована на 9 июля.