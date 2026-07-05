Сотни беспилотников конфискованы во время мундиаля в США

При этом в сообщении ФБР не уточняется, сколько именно операторов квадрокоптеров были привлечены к ответственности и применялись ли к ним штрафные санкции. Также не раскрывается, по каким критериям воздушное пространство над стадионами и прилегающими зонами классифицировалось как закрытое для полетов.