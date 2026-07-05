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Сотни беспилотников конфискованы во время мундиаля в США

Федеральное бюро расследований США 4 июля отчиталось о масштабной операции по пресечению полетов дронов во время чемпионата мира по футболу.

Федеральное бюро расследований США 4 июля отчиталось о масштабной операции по пресечению полетов дронов во время чемпионата мира по футболу. С момента старта турнира правоохранители конфисковали более 600 беспилотных летательных аппаратов, которые появлялись в запрещенном воздушном пространстве над 11 принимающими городами. Об этом ФБР сообщило в соцсети Х (бывш. Twitter).

В ведомстве уточнили, что изъятия проводились совместно с партнерами из министерства внутренней безопасности США и местными правоохранительными органами. Все действия были направлены на обеспечение безопасности зрителей, участников и инфраструктуры турнира, поскольку дроны создавали прямую угрозу массовым мероприятиям.

При этом в сообщении ФБР не уточняется, сколько именно операторов квадрокоптеров были привлечены к ответственности и применялись ли к ним штрафные санкции. Также не раскрывается, по каким критериям воздушное пространство над стадионами и прилегающими зонами классифицировалось как закрытое для полетов.

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