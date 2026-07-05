В июле утвердят новый стандарт обучения в 10−11-х классах

Также ранее Сергей Кравцов заявил, что в российских школах со второго полугодия 2026/27 учебного года начнётся поэтапное введение нового предмета — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). По его словам, ведомство уже готовит учебники для этой дисциплины. Как уточнил глава Минпросвещения, в 2026/27 учебном году ДНКР начнут изучать в 5-х классах — на это отведено 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в 6-х и 7-х классах по 34 часа в каждом.