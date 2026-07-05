Юрист рассказал, может ли переписка в служить доказательством в суде

«Наша судебная практика подтверждает, что переписки по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях являются полноценным доказательством. Если мы посмотрим с вами в Гражданский кодекс, то он говорит, что к письменному договору приравнивается договор в электронной форме, но должны быть соблюдены два условия: чтобы мы могли установить содержание этой переписки и лицо, от которого это исходит», — сказал Кондратьев.