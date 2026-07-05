Внук Де Голля заявил о намерении переехать в Россию и получить гражданство

— Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия — великая страна, — сказал Пьер де Голль.