Внук Де Голля заявил о намерении переехать в Россию и получить гражданство

Внук президента Франции генерала Шарля Де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о намерении переехать вместе с семьей в Россию и получить российское гражданство. Об этом он рассказал в воскресенье, 5 июля.
— Да, именно. Пока мы не переехали окончательно, а посещаем вашу страну как иностранцы. И рассматриваем в долгосрочной перспективе. Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия — великая страна, — сказал Пьер де Голль.
Он добавил, что испытывает большое восхищение Россией, и они с женой хотели бы дать детям лучшее образование, что предполагает переезд семьи в РФ. О сроках переезда не сообщается, передает ТАСС.
Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен объявил о своем намерении подать заявку на политическое убежище в России. Туртиайнен, который известен своими пророссийскими взглядами, собирается переехать в РФ и планирует изучить русский язык. Политик поделился этой новостью во время участия в Ялтинском международном форуме.