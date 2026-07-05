В Вашингтное гостям празднования Дня независимости предложили найти укрытие: вот что случилось

Надвигающийся шторм грозит сорвать уличные мероприятия, которые проходят в центре Вашингтона в честь Дня независимости США. Организаторы объявили, что гости мероприятия должны эвакуироваться и найти укрытия.
«В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться с территории мероприятия и укрыться в ближайшем здании», — цитирует РИА Новости сообщение оргкомитета.
Организаторы уточнили, что в качестве укрытия участники мероприятий могут использовать здания ближайших министерств и ведомств и предупредили, что прятаться под деревьями от непогоды опасно.
Сообщается, что небо над американской столицей затянуто тучами, ветер усилился, сверкают молнии.
Тем временем аномальная жара охватила центральные и восточные регионы США, вынудив власти десятков городов скорректировать или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости.
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Напомним, российский лидер Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 250-летием независимости США.