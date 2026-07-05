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Названы вакансии, которые стали чаще искать зумеры в России

Авито Работа: зумеры в январе-июне чаще всего искали работу инженера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Зумеры в России в январе-июне текущего года чаще всего искали работу инженера, электрика и администратора, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Работы».

Аналитики проанализировали данные платформы за первое полугодие 2026 года и сравнили их с аналогичным периодом 2025 года.

Так, российская молодежь в возрасте 18−24 лет в первом полугодии стала в 2,3 раза чаще размещать резюме инженера-механика. Молодые специалисты, работая на этой позиции, рассчитывали получать в среднем 113 600 рублей в месяц.

Также зумеры стали вдвое чаще размешать резюме по специальности инженера производственно-технического отдела — того, кто разрабатывает техдокументацию и занимается планированием производственных мощностей. Средние зарплатные ожидания составили 106 050 рублей в месяц.

Третьей самой востребованной специальностью у российской молодежи стало администрирование. Зумеры стали размещать резюме на позицию администратора почти вдвое чаще, а ожидаемый уровень дохода составил 54 850 рублей в месяц.

В первом полугодии почти вдвое вырос спрос со стороны зумеров на позиции электрика и садовника. Средние зарплатные ожидания на эти специальности составили 91 170 рублей в месяц и 53 100 рублей в месяц.

Помимо этого, в 1,9 раза вырос «зумерский» спрос на позиции специалиста по продажам (ожидаемая зарплата — 44 500 рублей в месяц), сантехника (91 750 рублей в месяц) и повара (65 530 рублей в месяц).

Зумеры также стали в 1,8 раза чаще размещать резюме на должность флориста, ожидая получать примерно 50 000 рублей в месяц, и продавца консультанта с зарплатой в 50 750 рублей в месяц.

«Молодежь сегодня рассматривает широкий спектр карьерных возможностей: от инженерно-технических специальностей до сферы услуг и общественного питания», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

«Многие из этих направлений позволяют относительно быстро получить практический опыт, развивать профессиональные компетенции и выстраивать дальнейшую карьерную траекторию, что и влияет на выбор среди молодых специалистов», — добавил он.