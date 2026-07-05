В ГД призвали оформлять отпуск по уходу за ребенком в дистанционном формате

В России есть два вида отпусков, которые неофициально объединяют общим понятием «декрета» — собственно отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. В первый уходит роженица, при обычной беременности он составляет 140 дней (70 до родов и 70 после), при осложненных родах — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня. В отпуск же по уходу за ребенком может уйти не только мама, но и папа или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается только до 1,5 года.