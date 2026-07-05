Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД призвали оформлять отпуск по уходу за ребенком в дистанционном формате

Это избавило бы от необходимости специально собирать документы, которые уже есть в госреестрах, отметила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Оформление отпуска по уходу за ребенком необходимо переводить в дистанционный, безбумажный формат. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Депутат пояснила, что для оформления декрета в отличие от больничного листа необходимо подтвердить факт рождения ребенка, право конкретного родителя на отпуск, а также отсутствие двойного оформления. По этим причинам отпуск по уходу за ребенком не назначается автоматически, отметила парламентарий.

«Направление изменений очевидно: если государство уже умеет получать данные о рождении ребенка из реестров, то оформление отпуска по уходу за ребенком тоже можно и нужно переводить в безбумажный формат», — сказала Буцкая.

По ее словам, возможность оформить декрет дистанционно «снизило бы нагрузку на работодателей и убрало бы бессмысленную необходимость собирать документы, которые уже есть у государства».

О пособии.

В России есть два вида отпусков, которые неофициально объединяют общим понятием «декрета» — собственно отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. В первый уходит роженица, при обычной беременности он составляет 140 дней (70 до родов и 70 после), при осложненных родах — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня. В отпуск же по уходу за ребенком может уйти не только мама, но и папа или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается только до 1,5 года.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше