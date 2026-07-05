В ГД призвали оформлять отпуск по уходу за ребенком в дистанционном формате

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Оформление отпуска по уходу за ребенком необходимо переводить в дистанционный, безбумажный формат. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
Депутат пояснила, что для оформления декрета в отличие от больничного листа необходимо подтвердить факт рождения ребенка, право конкретного родителя на отпуск, а также отсутствие двойного оформления. По этим причинам отпуск по уходу за ребенком не назначается автоматически, отметила парламентарий.
«Направление изменений очевидно: если государство уже умеет получать данные о рождении ребенка из реестров, то оформление отпуска по уходу за ребенком тоже можно и нужно переводить в безбумажный формат», — сказала Буцкая.
По ее словам, возможность оформить декрет дистанционно «снизило бы нагрузку на работодателей и убрало бы бессмысленную необходимость собирать документы, которые уже есть у государства».
О пособии.
В России есть два вида отпусков, которые неофициально объединяют общим понятием «декрета» — собственно отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком. В первый уходит роженица, при обычной беременности он составляет 140 дней (70 до родов и 70 после), при осложненных родах — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня. В отпуск же по уходу за ребенком может уйти не только мама, но и папа или другой родственник и опекун, причем можно по очереди. Отпуск предоставляется до достижения ребенком 3 лет, но пособие в 40% от среднего заработка выплачивается только до 1,5 года.