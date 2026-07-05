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В Красноярском крае устраняют последствия схода вагонов

Более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая спецтехника задействованы в устранении последствий схода вагонов на участке Путевой пост 570.

Более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и другая спецтехника задействованы в устранении последствий схода вагонов на участке Путевой пост 570 км — Кошурниково в Красноярском крае. Там накануне на однопутном перегоне произошел сход 13 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщают в КрасЖД, организовавшей оперативный штаб, на участке сразу же ремонтируют поврежденные элементы путевой инфраструктуры, контактной сети и систем автоматики, телемеханики. Сход вагонов повлиял на расписание пассажирского поезда Абакан — Красноярск. Состав отправили с опозданием в 4 часа. В обратном направлении задержка тоже прогнозировалась. Отметим, что пострадавших в результате происшествия нет. В КрасЖД просят пассажиров уточнять актуальную информацию о расписании на официальных ресурсах РЖД.