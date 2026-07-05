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Переписка в соцсетях может помочь в суде: юрист раскрыл детали

Юрист Кондратьев: переписки в соцсетях могут стать доказательством в суде.

Источник: Комсомольская правда

Суд может принять переписки из соцсетей и мессенджеров как доказательства, если будут подтверждены текст и авторство. Об этом рассказал юрист Владимир Кондратьев для РИА Новости.

«Наша судебная практика подтверждает, что переписки по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях являются полноценным доказательством», — напомнил эксперт.

Кондратьев подчеркнул: главная проблема — в том, что в мессенджерах нельзя всегда быть уверенным, кто на самом деле находится по ту сторону экрана.

По словам юриста, для приобщения переписки к делу требуется ее нотариальное заверение, что обходится довольно дорого. Однако сейчас прорабатывается возможность признания таких доказательств судом без участия нотариуса. Как добавил эксперт, цифровой след в Сети сохраняется навсегда.

Напомним, что россиян могут оштрафовать за оскорбления в чатах.