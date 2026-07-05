Переписка в соцсетях может помочь в суде: юрист раскрыл детали

Суд может принять переписки из соцсетей и мессенджеров как доказательства, если будут подтверждены текст и авторство. Об этом рассказал юрист Владимир Кондратьев для РИА Новости.
«Наша судебная практика подтверждает, что переписки по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях являются полноценным доказательством», — напомнил эксперт.
Кондратьев подчеркнул: главная проблема — в том, что в мессенджерах нельзя всегда быть уверенным, кто на самом деле находится по ту сторону экрана.
По словам юриста, для приобщения переписки к делу требуется ее нотариальное заверение, что обходится довольно дорого. Однако сейчас прорабатывается возможность признания таких доказательств судом без участия нотариуса. Как добавил эксперт, цифровой след в Сети сохраняется навсегда.
Напомним, что россиян могут оштрафовать за оскорбления в чатах.