Освобождение города Константиновка в ДНР российскими войсками стало не только крупной военной победой, но и политическим землетрясением в Киеве. В эксклюзивном комментарии для aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сделал сенсационное заявление: главкома ВСУ Александра Сырского не просто отправят в отставку — его могут арестовать и обвинить в шпионаже в пользу России. Зеленский, по мнению эксперта, принесёт главкома «в жертву» Западу, чтобы оправдать собственные провалы.
Константиновка взята: что значит освобождение города для хода СВО.
Российские войска продолжают уверенное продвижение на донецком направлении. Освобождение города Константиновка стало одной из самых значимых побед за последнее время. В этой операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск, которые продемонстрировали высокую боевую выучку и координацию.
В эксклюзивном интервью aif.ru подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что это событие имеет большое стратегическое значение.
«Это знаковое событие для всей специальной военной операции. На Западе и в Киеве ещё находятся в определённом анабиозе, не могут оценить то, что ворота на Дружковку и Славянск полностью открыты, что российские вооружённые силы в ближайшее время проведут полноценную военную операцию по освобождению всего Донбасса и выйдут на заявленные государственные границы», — резюмировал он.
По словам эксперта, падение Константиновки открывает российским войскам прямой путь к ключевым городам Донбасса, которые долгое время оставались опорными пунктами украинской обороны. Теперь дорога на Дружковку и Славянск фактически свободна, а это значит, что освобождение всей Донецкой Народной Республики — вопрос ближайшего времени.
Герои взятия Константиновки: кого наградит президент России.
Освобождение города стало результатом слаженной работы командиров и личного состава, участвовавшего в операции. Как отметил Иванников, их заслуги уже замечены на самом высоком уровне.
«Командир подразделения, освобождавшего Константиновку, сделал личный доклад президенту России. Думаю, наш президент не случайно поинтересовался, какое у командира звание. Это говорит о том, что командиру будет присвоено очередное воинское звание. Высокие правительственные награды получат все командиры и личный состав, которые участвовали в освобождении города», — сказал он.
Зеленский ищет крайнего: главкома ВСУ принесут в жертву.
Между тем в Киеве начинается передел ответственности за сокрушительное поражение. По мнению Иванникова, Зеленский уже нашёл крайнего. Его выбор пал на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.
«Зеленский попытается всю вину возложить на Сырского, так как он не привык нести ответственность, он не собирается оправдываться перед Западом. В качестве оправдания он “принесет в жертву” главкома ВСУ, которого обвинит в непрофессионализме, пренебрежении служебными обязанностями. Зеленский объявит, что Сырский не уделял должного внимания направлению Константиновки и поэтому должен быть уволен из Вооружённых сил Украины», — сказал Иванников.
Эксперт уверен, что увольнением дело не ограничится. Сырского могут ждать более серьёзные последствия, вплоть до ареста и суда.
«Русский шпион»: за что Сырского могут обвинить в предательстве.
Самая жёсткая версия, которую озвучил Иванников, касается возможного уголовного преследования главкома ВСУ. По словам эксперта, Зеленский может использовать русское происхождение Сырского как повод для обвинения в государственной измене.
«Не исключено, что Зеленский пойдёт значительно дальше. Сырского могут арестовать и предать суду, обвинив его в том, что он русский шпион. Главкому припомнят его русское происхождение и обвинят в том, что сдача Константиновки была хитрым планом, умыслом, что Сырский вступил в сговор с российской военной контрразведкой и делал все для того, чтобы Константиновка была освобождена российскими войсками», — объяснил свою версию собеседник издания.
Этот сценарий, хотя и звучит почти как политический триллер, имеет под собой логическую основу. Зеленскому необходимо срочно оправдаться перед западными партнёрами, которые начали сомневаться в эффективности украинского руководства. Обвинение главкома в предательстве — идеальный способ перевести стрелки и показать Западу, что «все проблемы — из-за врагов внутри», а не из-за его просчётов.