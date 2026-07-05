Идет реализация программы обновления остановок в Хабаровске

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в Хабаровске реализуется программа замены устаревших остановочных комплексов. К настоящему моменту установлено 12 павильонов с обогревом и 27 остановок открытого типа; работы продолжаются. Важным элементом обновления стали цифровые видеоэкраны — их размещают на новых остановочных павильонах для трансляции городской информации, афиш и новостей. До конца июля планируется смонтировать 14 подобных экранов, сообщает в своем официальном канале мэр Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.