Котяков рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

«Совершенно верно. Согласно действующим нормам, сегодня компания с работниками — через коллективный договор, через отношения с конкретным работником — может выстроить удобный для них график совместной работы», — пояснил глава Минтруда на просьбу уточнить, может ли каждая компания индивидуально установить себе такой удобный режим работы.