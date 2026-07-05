Котяков рассказал о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на четырехдневную, хоть на шестидневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон, сообщил РИА Новости глава Минтруда РФ Антон Котяков.
«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал Котяков.
По его словам, сейчас нормы трудового законодательства настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости. Министр подтвердил, что каждая компания может сама выбрать оптимальный график.
«Совершенно верно. Согласно действующим нормам, сегодня компания с работниками — через коллективный договор, через отношения с конкретным работником — может выстроить удобный для них график совместной работы», — пояснил глава Минтруда на просьбу уточнить, может ли каждая компания индивидуально установить себе такой удобный режим работы.
Ранее Котяков заявил РИА Новости, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели, поскольку нынешние нормы российского трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости.