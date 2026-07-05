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Последние дни ВСУ на Донбассе: начинается главная битва за Славянск

Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что до Славянска российским военным осталось не больше 10 км.

Источник: Аргументы и факты

После освобождения нескольких ключевых населенных пунктов в ДНР российским военным осталось не больше 10 км до главной крепости украинских боевиков в регионе — Славянска, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане.

По его словам, российские войска завершают освобождение населенного пункта, который является крупным административным центром и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.

Военный эксперт отметил, что в Красном Лимане продолжается зачистка украинских боевиков. До самого Славянска осталось не больше 10 км.

«Сейчас участок фронта в этот регионе растянулся от Красного Лимана до Часова Яра. Это примерно 40 км. Продвижение наших военных идет планомерно. От Красного Лимана, в котором идет зачистка оставшихся разрозненных групп ВСУ, до Славянска осталось около 10 км. В среднем мы проходим на данном участке по 500 м, то есть через пару недель мы начнем подходить к Славянску и освобождать этот населенный пункт», — пояснил эксперт.

Марочко отметил, что работа у российских военных осталась еще и в Красном Лимане, и в Константиновке, поэтому сроки подхода к Славянску могут незначительно меняться.

«По предварительным прогнозам, в осенний период мы уже должны приступить к освобождению Славянска и Краматорска», — добавил специалист.

Ранее координатор пророссийского подполья заявил, что установление контроля над Константиновкой создает условия для дальнейшего продвижения российских войск.