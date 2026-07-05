Последние дни ВСУ на Донбассе: начинается главная битва за Славянск

«Сейчас участок фронта в этот регионе растянулся от Красного Лимана до Часова Яра. Это примерно 40 км. Продвижение наших военных идет планомерно. От Красного Лимана, в котором идет зачистка оставшихся разрозненных групп ВСУ, до Славянска осталось около 10 км. В среднем мы проходим на данном участке по 500 м, то есть через пару недель мы начнем подходить к Славянску и освобождать этот населенный пункт», — пояснил эксперт.