Последние дни ВСУ на Донбассе: начинается главная битва за Славянск

После освобождения нескольких ключевых населенных пунктов в ДНР российским военным осталось не больше 10 км до главной крепости украинских боевиков в регионе — Славянска, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане.
По его словам, российские войска завершают освобождение населенного пункта, который является крупным административным центром и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.
Военный эксперт отметил, что в Красном Лимане продолжается зачистка украинских боевиков. До самого Славянска осталось не больше 10 км.
«Сейчас участок фронта в этот регионе растянулся от Красного Лимана до Часова Яра. Это примерно 40 км. Продвижение наших военных идет планомерно. От Красного Лимана, в котором идет зачистка оставшихся разрозненных групп ВСУ, до Славянска осталось около 10 км. В среднем мы проходим на данном участке по 500 м, то есть через пару недель мы начнем подходить к Славянску и освобождать этот населенный пункт», — пояснил эксперт.
Марочко отметил, что работа у российских военных осталась еще и в Красном Лимане, и в Константиновке, поэтому сроки подхода к Славянску могут незначительно меняться.
«По предварительным прогнозам, в осенний период мы уже должны приступить к освобождению Славянска и Краматорска», — добавил специалист.
Ранее координатор пророссийского подполья заявил, что установление контроля над Константиновкой создает условия для дальнейшего продвижения российских войск.