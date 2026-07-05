Росстат: Женщины ищут работу в России почти на месяц дольше мужчин

Женщины в России ищут работу в среднем 5,8 месяца, тогда как мужчины — пять месяцев, следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС.
— Средняя продолжительность поиска работы безработными в мае 2026 г. у женщин составила 5,8 месяца, у мужчин — 5,0 месяца, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 23,1 процента безработных обращались в службу занятости, а 64,8 процента искали работу через друзей, родственников и знакомых, говорится в сообщении.
На рынке труда появился новый тренд: при устройстве на новое место работы соискатели начали занижать возраст и трудовой стаж. А на порталах для поиска работы многие вакансии оказываются фейками. С чем это связано, разбиралась «Вечерняя Москва».
В России стали чаще нанимать на работу «неидеальных» кандидатов — с перерывами в стаже, сменивших профессию, старше 50 лет и других. Такая ситуация наблюдается в малом и среднем бизнесе. Новости о рынке труда в последнее время довольно противоречивы: одни источники утверждают, что вакансий стало больше, чем работников, а другие заявляют об обратном. Что на самом деле происходит на рынке труда в России в 2026 году и каким он будет в недалеком будущем, выясняла «Вечерняя Москва».