По данным пророссийского подполья, минувшей ночью зафиксировано порядка 40 прилетов по объектам ВСУ в Сумах и Запорожье. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл тактику, которую используют ВС РФ.
«Россия готовится освободить как Сумы, так и Запорожье. Системные удары по этим территориям, подконтрольным Киеву, необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность российских вооружённых сил и позволить продвигаться им к намеченным целям. В том числе сейчас ведется активное уничтожение гнёзд операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые часто размещают в жилом секторе, в детских садах, образовательных учреждениях, на предприятиях», — объяснил собеседник издания.
Иванников отметил, что в конфигурации Сумы-Запорожье заложена военная хитрость.
«У Сырского паника: он не знает, где российские вооружённые силы нанесут первый сокрушительный удар — по Сумам или по Запорожью? Где будет осуществляться наступление, в Киеве также этого не понимают. Такие равносильные удары способны запутать противника, ввести его в военный ступор, а потом уничтожить. Это и является самой важной целью для российских вооружённых сил», — уточнил он.