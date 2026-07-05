Сырский в панике: РФ сминает ВСУ в Сумах и Запорожье после рывка в Донбассе

«У Сырского паника: он не знает, где российские вооружённые силы нанесут первый сокрушительный удар — по Сумам или по Запорожью? Где будет осуществляться наступление, в Киеве также этого не понимают. Такие равносильные удары способны запутать противника, ввести его в военный ступор, а потом уничтожить. Это и является самой важной целью для российских вооружённых сил», — уточнил он.