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В Хабаровске вор из Благовещенска получил срок за офисные кражи

Мужчина заходил в коммерческие помещения и искал вещи, оставленные без присмотра.

В Хабаровске суд отправил в колонию строгого режима 38-летнего жителя Благовещенска, который приехал в краевую столицу и обокрал несколько офисов. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровску.

Мужчина заходил в офисные здания и искал вещи, оставленные без присмотра. В помещении на улице Тихоокеанской он забрал телефон вахтёра стоимостью 15 тысяч рублей, а через пять дней в стоматологии на улице Слободской похитил смартфон администратора за такую же сумму.

Добычу он быстро продал случайным прохожим на остановках — всего за пять тысяч рублей. Деньги потратил на еду и алкоголь, после чего уехал из Хабаровска.

Оперативники установили, где находится подозреваемый, выехали в Благовещенск и задержали его. Выяснилось, что мужчина уже не раз был судим за кражи, в том числе квартирные и в особо крупном размере, и отбывал наказание в колониях.

Во время следствия он признал вину и помог раскрыть преступления. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима.