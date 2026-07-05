В Хабаровске вор из Благовещенска получил срок за офисные кражи

В Хабаровске суд отправил в колонию строгого режима 38-летнего жителя Благовещенска, который приехал в краевую столицу и обокрал несколько офисов. Общий ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Хабаровску.
Мужчина заходил в офисные здания и искал вещи, оставленные без присмотра. В помещении на улице Тихоокеанской он забрал телефон вахтёра стоимостью 15 тысяч рублей, а через пять дней в стоматологии на улице Слободской похитил смартфон администратора за такую же сумму.
Добычу он быстро продал случайным прохожим на остановках — всего за пять тысяч рублей. Деньги потратил на еду и алкоголь, после чего уехал из Хабаровска.
Оперативники установили, где находится подозреваемый, выехали в Благовещенск и задержали его. Выяснилось, что мужчина уже не раз был судим за кражи, в том числе квартирные и в особо крупном размере, и отбывал наказание в колониях.
Во время следствия он признал вину и помог раскрыть преступления. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии строгого режима.