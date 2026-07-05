Полуголая девушка проехалась по Комсомольску-на-Амуре, высунувшись из авто

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала проверку после публикации видео с опасной поездкой по центру города. На кадрах две девушки находились не в салоне движущейся машины, а на рамах открытых окон, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.