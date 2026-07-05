Полуголая девушка проехалась по Комсомольску-на-Амуре, высунувшись из авто

В Комсомольске-на-Амуре полиция начала проверку после публикации видео с опасной поездкой по центру города. На кадрах две девушки находились не в салоне движущейся машины, а на рамах открытых окон, сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
По данным публикации, одна из участниц была в нижнем белье. Видеозапись заметили сотрудники полиции во время мониторинга интернета, после чего материалы передали для разбирательства в отдел полиции № 3.
В городской полиции подтвердили, что в записи усматриваются признаки административных правонарушений. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства поездки, участников, водителя автомобиля и возможные нарушения правил перевозки пассажиров.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Участникам поездки может грозить административная ответственность, в том числе за нарушение правил дорожного движения и поведение в общественном месте.