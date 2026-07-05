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Россиянам рассказали о возможности перехода на четырехдневку: подробности

Министр Котяков: закон позволяет перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Трудовой кодекс позволяет российским компаниям и сотрудникам по взаимному согласию переходить как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю. Об этом напомнил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал министр для РИА Новости.

По его словам, действующее трудовое законодательство отличается высокой гибкостью и позволяет регулировать режим занятости. Котяков отметил, что каждая компания вправе самостоятельно выбирать наиболее подходящий график работы.

Напомним, что в России вопрос о сокращении рабочей недели рассматривается не в первый раз. Ранее в Госдуме выступили с инициативой перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю.

До этого российский миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 8:00 до 20:00, чем спровоцировал шквал критики в Сети.

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