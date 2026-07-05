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Надежда Бабкина сделала заявление о культуре в России

Певица Надежда Бабкина назвала культуру иммунной системой страны.

Источник: Комсомольская правда

Культуру работает как иммунная система страны. Такое сравнение сделала народная артистка России Надежда Бабкина.

«Считаю, что культура — это как иммунная система страны в любом проявлении», — сказала она, общаясь с журналистами во время Международного кинофестиваля «В кругу семьи».

Бабкина отметила важность этого мероприятия для международного имиджа России.

«А сейчас это международный кинофестиваль — это очень важно. Может быть, на Россию посмотрят другими глазами… Они не знают ни нашего человека, ни его подвиги, ни его отношения к своей земле, семье. А у нас этого сполна и мы этим делимся — нам не жалко», — сказала народная артистка.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что традиционные ценности служат мощным фундаментом, объединяющим общество РФ.

Российский лидер также заявил, что гуманистические и нравственные идеалы российской культуры связывают просветителей и творцов всех поколений в РФ.