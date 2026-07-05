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В Центробанке пояснили, заморозят ли вклады россиян

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что хотел бы знать, как появляются опасения на этот счет.

Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК» ответил на вопрос, будут ли заморожены вклады россиян.

«Ни при каких [условиях]. Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего», — сообщает РБК.

Заботкин также отметил, что хотел бы знать, как появляются опасения на этот счет.

В мае этого года глава Минфина Антон Силуанов называл повышение налогов и заморозку вкладов «фейковыми вбросами». По его словам, такие предложения не рассматриваются.

20 июня на XIX съезде партии лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на счетах российских банков находится 67 трлн руб. вкладов граждан и 63 трлн руб. средств предприятий — всего около 130 трлн руб. После этого ряд СМИ и интернет-ресурсов сообщили, что лидер КПРФ предложил изъять банковские вклады.

26 июня глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в эфире «Радио РБК» заявил, что реализация идеи об изъятии или о заморозке вкладов граждан «совершенно невозможна», назвав подобные инициативы лишь эпатажными заявлениями или «просто электоральным шагом».

Сам Зюганов отверг такую трактовку своих слов. «Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. Деньги должны работать. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. В экономике крови нет. У нас жиреют только олигархаты и вороватые чиновники», — заявил он.

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