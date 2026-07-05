В Центробанке пояснили, заморозят ли вклады россиян

Сам Зюганов отверг такую трактовку своих слов. «Никто так не ставит вопрос. Вклады граждан священны. Деньги должны работать. А они сидят, их крутят, потому что ставку сделали среднее за 18 месяцев — 19%. Это просто диверсия своего рода. В экономике крови нет. У нас жиреют только олигархаты и вороватые чиновники», — заявил он.