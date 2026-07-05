Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля

Сегодня планы Овнов могут измениться, и это пойдет на пользу. Чем меньше вы будете пытаться контролировать выходной, тем интереснее он пройдет. В отношениях комфортно будет с теми, с кем можно просто помолчать. Непринужденность в общении сегодня особенно ценна.