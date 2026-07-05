В Красном Лимане разгром, боевики в ужасе бегут: главная новость СВО 5 июля

Российские военные зачищают Красный Лиман, его освобождение находится на заключительном этапе.
Подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что сейчас происходит в городе и какие перспективы открылись перед российскими подразделениями.
Напомним, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке в Красном Лимане.
Он подчеркнул, что российские войска завершают освобождение этого населенного пункта. Красный Лиман является крупным административным центром и логистическим узлом, который находится к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.
«Операция по освобождению Красного Лимана находится на окончательной стадии. Сейчас в окрестностях населенного пункта идет зачистка от разрозненных отрядов украинских боевиков. Это можно назвать стратегически важной победой наших военнослужащих, поскольку за Красный Лиман борьба шла очень ожесточенно и на протяжении длительного времени», — пояснил военный эксперт.
Марочко добавил, что теперь перед российскими войсками открыта дорога на главную крепость ВСУ в этом районе — на Славянск, до которого остается не больше 10 км.
«После падения оборонительной линии в Красном Лимане российским военным открывается дорога на Славянск. Следовательно, уже в ближайшее время наши военнослужащие будут подходить к крупной Славянско-Краматорской агломерации и проводить мероприятия по освобождению этих населенных пунктов. У российских подразделений есть успехи и в других районах. Например, в районе Рай-Александровки, то есть сейчас мы широким фронтом продвигаемся в западном направлении», — пояснил эксперт.
Освобождение Славянска считается одним из ключевых этапов кампании в Донбассе. Потеря Украиной Славянска станет переломным моментом в специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в бункерах ВСУ царит паника из-за успехов РФ у Славянска. Боевики прячутся в подвалах и пытаются бежать, некоторые — сдаются в плен.