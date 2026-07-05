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Спасатели Хабаровского края и Китая встретились на забеге «Мост Дружбы»

Число участников превысило 6 000 человек, что вдвое больше показателя прошлого года.

Источник: Комсомольская правда

Второй международный легкоатлетический забег «Мост Дружбы» (12+) состоялся на трансграничном мосту через реку Амур — на маршруте между Благовещенском и Хэйхэ. Число участников превысило 6 000 человек, что вдвое больше показателя прошлого года. В составе российской делегации выступили легкоатлеты из 12 субъектов РФ: наибольшей популярностью пользовалась дистанция в 10 километров, отдельные спортсмены испытали силы на марафонской трассе (42,2 км), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Среди участников — Максим Иванов, спасатель поисково спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (с. Ракитное). Он выбрал полумарафон (21,1 км) и поделился впечатлениями: по его словам, сочетание логистической сложности маршрута (неоднократные пересечения моста с разворотами на обеих сторонах) и высокого уровня организации сделало событие особенно запоминающимся.

Значимым моментом для Максима Иванова стала встреча с китайскими спасателями, с которыми он ранее взаимодействовал в рамках международных учений в Хабаровске (в мероприятиях также были задействованы специалисты из Монголии). Спасатель подчеркнул, что подобные спортивные события укрепляют не только личные связи, но и межгосударственное сотрудничество в сфере безопасности.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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