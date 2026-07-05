Спасатели Хабаровского края и Китая встретились на забеге «Мост Дружбы»

Второй международный легкоатлетический забег «Мост Дружбы» (12+) состоялся на трансграничном мосту через реку Амур — на маршруте между Благовещенском и Хэйхэ. Число участников превысило 6 000 человек, что вдвое больше показателя прошлого года. В составе российской делегации выступили легкоатлеты из 12 субъектов РФ: наибольшей популярностью пользовалась дистанция в 10 километров, отдельные спортсмены испытали силы на марафонской трассе (42,2 км), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.